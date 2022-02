Il segretario dem dopo il riconoscimento di Putin delle repubbliche del Donbass

(LaPresse) – “La decisione del presidente Putin di riconoscere unilateralmente il Donbass è inaccettabile ed è una scelta da condannare. La deve condannare l’Italia e la Ue senza nessuna ambiguità . Chiediamo che venga convocato il parlamento su questa vicenda per dire che è una decisione inaccettabile. Chiediamo si riunisca il Parlamento e al Governo chiediamo di chiedere all’Europa di reagire non all’acqua di rosa ma con durezza, è un cambio di paradigma nella storia europea. Un punto di non ritorno”. Così il segretario del Pd Enrico Letta, chiudendo la direzione nazionale dem, in replica agli interventi dei componenti del parlamentino.

