Fine anche dell'autoisolamento per i positivi. Il premier britannico: "Pandemia non è finita, ma il picco di Omicron è stato superato"

A partire da giovedì 24 febbraio in Inghilterra saranno cancellate tutte le restrizioni anti Covid che sono ancora in vigore. A confermarlo il premier britannico Boris Johnson intervenuto alla Camera dei Comuni. Decade anche l’obbligo di autoisolamento per chi sia risultato positivo al coronavirus. Lo ha dichiarato il premier britannico Boris Johnson. “Alle persone verrà chiesto di esercitare responsabilità personale, proprio come incoraggiamo chi potrebbe avere l’influenza a essere rispettosa degli altri”, ha aggiunto. “La pandemia non è finita, ora abbiamo superato il picco dell’onda Omicron” ha sottolineato Johnson.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata