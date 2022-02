Non bastano al Derthona i 17 dell'americano Macura

L’Olimpia Milano conquista la Coppa Italia di Basket. Nella finale la squadra allenata da Ettore Messina ha battuto la matricola Tortona 78-61. Partita sempre controllata da Milano, avanti fin dalle prime battute e poi capace di tenere a bada i tentativi di rimonta dei piemontesi. Olimpia trascinata al successo dai 14 punti di Melli con 9 rimbalzi, dai 12 di Hall. Non bastano a Tortona i 17 dell’americano Macura.

L’Olimpia vince l’11° trofeo nell’era Armani ed in Coppa Italia è un back-to-back. Sempre i numeri: per coach Ettore Messina è la nona Coppa Italia, per il club è l’ottava vittoria. Tortona è un avversario credibile, gioca con grande orgoglio, ma Milano nell’ultimo quarto alza il livello della fisicità, assume il controllo dei rimbalzi e in attacco torva la lucidità per prendersi una vittoria infine netta, costruita in difesa e completata in attacco. Tortona esce a testa alta, la matricola piemontese si è confermata una solida realtà e per il resto della stagione si candida ad autentica mina vagante del campionato.

