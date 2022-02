L'annuncio del leader della Lega su Facebook

(LaPresse) “E dopo 10 giorni chiuso in casa, finalmente oggi…”. Così Matteo Salvini, leader della Lega, postando un video su Facebook. Il segretario è ripreso, nella sua casa romana mentre ascolta la canzone di Javanotti ‘Penso positivo’, e replica “è negativo…”, mentre mostra il tampone. Salvini era risultato positivo a Covid il giorno del giuramento del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il 3 febbraio scorso. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

