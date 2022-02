Tolleranza zero dopo alcuni casi nell'ultima settimana

(LaPresse) – La città costiera di Huludao nella provincia di Liaoning, nella Cina nord-orientale, ha condotto test di massa anti-Covid in seguito a un focolaio di casi in zona. Sono stati scoperti 43 casi di COVID-19 trasferiti localmente tra i suoi 2,75 milioni di residenti nell’ultima settimana: le persone non possono lasciare la città senza un risultato negativo del test. La Cina sta applicando un approccio di “tolleranza zero” alla pandemia: la città distanza 430 km da Pechino, dove sono in corso le Olimpiadi invernali.

