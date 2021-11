A quattro persone contestato il reato di violenza priavta aggravata

Perquisizioni dei Carabinieri del Nucleo Informativo di Milano per le aggressioni ad alcuni giornalisti avvenute durante le manifestazioni contro il Green pass, nei confronti di quattro persone, al momento indagate per atteggiamenti prevaricatori nei confronti di alcuni giornalisti, tanto da impedire l’esercizio del diritto/dovere di cronaca.

A quanto si apprende, ai quattro soggetti viene contestato il reato di “violenza privata aggravata”, poiché commessa nel corso di manifestazioni in luogo pubblico.

Le manifestazioni in cui sono verificate le aggressioni sono quelle del 16, 23 e 30 ottobre nei confronti di un giornalista del TG5 e quella del 6 novembre nei confronti di un giornalista dell’Ansa.

