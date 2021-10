Consiglio dei ministri approva nuovo Dl Recovery

Prevedere quota 102 per il 2022 e tornare poi al regime ordinario. E’ questa l’ipotesi che riguarda le pensioni emersa mentre è in corso la cabina di regia sulla legge di bilancio convocata da Mario Draghi. Al tavolo, oltre ai capidelegazione dei partiti che guidano la maggioranza Stefano Patuanelli, Andrea Orlando, Giancarlo Giorgetti, Mariastella Gelmini, Elena Bonetti e Roberto Speranza, partecipano gli esperti economici Renato Brunetta, Maria Cecilia Guerra, Luigi Marattin e Laura Castelli.

Via libera del Consiglio dei ministri al nuovo dl Recovery, che raccoglie le misure per accelerare e semplificare l’attuazione del Pnrr. Lo ha confermato la ministra per gli Affari regionali Maria Stella Gelmini lasciando palazzo Chigi_ “Sì, abbiamo approvato il decreto sul Pnrr” ha sottolineato. Sono 2,4 i miliardi – che arrivano a 6,9 con la leva finanziaria stanziati nel decreto Pnrr per il turismo.

