Nella nuova asta non sono attese sorprese ma "mai dire mai" dicono da Sotheby's

‘Love is in the Bin’, l’iconico quadro di Banksy che raffigura una bambina con un palloncino a forma di cuore, sarà battutto all’asta il 14 ottobre per un valore record stimato tra i 4 e i 6 milioni di sterline. Non si tratta però del semplice quadro ‘Girl with a Balloon’ bensì della sua versione per metà distrutta in striscioline, come se fosse passata attraverso un tagliacarte: nell’ottobre del 2018 il quadro era stato battutto all’asta da Sotheby’s a Londra e mentre l’asta era ancora in corso, si era attivato il meccanismo di “distruzione” dell’opera, che aveva lasciato di stucco i presenti (e il compratore). Ora l’opera viene rivenduta per una cifra record. Nella nuova asta non sono attese nuove ‘sorprese’ ma “mai dire mai”, dicono dalla casa d’aste.

