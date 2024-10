I legali dell'attaccante francese: "Notizie false e irresponsabili"

L’allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti ha affermato che Kylian Mbappé “non è turbato” dalle notizie diffuse dai media svedesi questa settimana, secondo cui il capitano della Francia sarebbe oggetto di un’indagine per stupro. Il team legale dell’attaccante ha respinto queste notizie bollandole come false. “Non presto attenzione alle speculazioni che provengono dall’esterno della squadra. Il giocatore non è minimamente turbato”, ha dichiarato il tecnico dei Blancos.

Ancelotti: “Felice e pronto a giocare”

Mbappé si è allenato questa settimana prima della ripresa del campionato spagnolo con il Real impegnato sabato contro il Celta Vigo. “Ha approfittato della pausa per migliorare la sua forma fisica e rimettersi in sesto dopo l’infortunio“, ha detto Ancelotti. “È felice e pronto a giocare e ad essere importante per la squadra. Questi 15 giorni sono stati utili perché ora è un giocatore diverso rispetto a prima della pausa”.

I legali di Mbappé: “Notizie false e irresponsabili”

Le notizie riportate dai media svedesi sono emerse dopo che l’attaccante si è recato a Stoccolma durante lo stop al campionato per le partite delle nazionali, visto che non era stato convocato dalla Francia dopo l’infortunio. Senza citare fonti, i media svedesi hanno riferito che Mbappé è oggetto di un’indagine per un presunto stupro in un hotel della Capitale. I rappresentanti del fuoriclasse transalpino hanno definito le notizie “false e irresponsabili”. Martedì i procuratori svedesi hanno rilasciato una breve dichiarazione in cui si afferma che uno stupro è stato denunciato alla polizia, senza però fare il nome di alcun sospettato. Ancelotti ha difeso il diritto del suo giocatore di viaggiare durante il periodo di riposo. “I giorni di riposo sono programmati per lui e può scegliere cosa fare”, ha detto il dirigente italiano, “Sono andato a Londra per due giorni e non ho chiesto il permesso a nessuno”.

L’infortunio

Mbappé si è infortunato alla coscia sinistra a fine settembre. Ma ha saltato solo una partita per il Real Madrid, rientrando in campo dalla panchina nella sconfitta shock per 1-0 contro il Lille in Champions League prima di tornare titolare nella vittoria per 2-0 contro il Villarreal nel campionato spagnolo.

