Il leader di Forza Italia si complimenta con il vincitore delle regionali in Calabria

(LaPresse) – Al quartier generale di Roberto Occhiuto a Gizzeria Lido nel Lametino, dove insieme al coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani, il candidato del centrodestra festeggiava la vittoria al primo turno alle regionali in Calabria, è arrivata la telefonata di Silvio Berlusconi. “Siamo tutti orgogliosi di te, hai fatto sì che gli elettori tornassero a considerare come cose importante la serietà, l’esperienza e la competenza, premiando Forza Italia. Attraverso di te possiamo garantire alla Calabria un cambiamento importante rispetto ai governi del passato”, ha detto l’ex premier sottolineando come sia importante “andare avanti da persone serie e composte senza fare tirate polemiche che purtroppo sentiamo fare da tutti gli altri”.

