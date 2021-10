Quasi doppiata Amalia Bruni, irrilevante la quota di Oliverio. Anche de Magistris molto lontano

La festa è iniziata nel primo pomeriggio quando ancora era stato scrutinato poco più del 10% delle sezioni. Roberto Occhiuto è il nuovo presidente della regione Calabria. Candidato governatore per il centrodestra, scelto ed incaricato da Silvio Berlusconi in persona, l’ormai ex capogruppo azzurro alla Camera prosegue l’incarico di Jole Santelli, pure lei deputata di Forza Italia, eletta a gennaio 2020 ma deceduta prematuramente per malattia dopo otto mesi di presidenza.

Già dagli exit poll e poi dalle prime schede scrutinate il divario tra il politico cosentino ed i competitors è subito parso irrecuperabile. Praticamente doppiata Amalia Bruni, candidata nella coalizione di centrosinistra (M5S compreso) e molto lontano anche Luigi Magistris, candidato di un polo civico che ha intercettato il voto di protesta.

Irrilevante la quota di Mario Oliverio, ex governatore, deputato ed in rotta con il gotha dem. Anche questa volta molto pesante la disaffezione al voto: l’affluenza alle urne nei 404 comuni calabresi è stata del 44,38%, appena 4 centesimi in più della tornata precedente quando però l’appuntamento elettorale si era concentrato in un solo giorno.

Nel suo quartier generale, a Gizzeria Lido (Catanzaro), il sole sta tramontando sul mare Tirreno quando l’onorevole Occhiuto, raggiunto nel frattempo da altri colleghi parlamentari e dirigenti azzurri, sale sul palchetto a proclamarsi vincitore. “Abbiamo promesso ai nostri elettori di cambiare la Calabria – ha detto – e cominceremo a farlo già da domani chiedendo al governo romano di restituire la sanità ai calabresi; poi ci occuperemo dei rifiuti tenendoci sempre distanti dalla ‘ndrangheta che ci fa schifo ed a cui non consentiremo di sporcare il nostro governo calabrese. Dedico questa vittoria ai miei figli ed a Jole Santelli”. A festeggiare la quarta regione a guida azzurra l’europarlamentare Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia. “Ancora una volta il nostro Silvio Berlusconi ha dimostrato di aver fatto la scelta giusta, a lui dedichiamo questo successo che ci vede primo partito in Calabria”. Lo stesso leader azzurro e’ intervenuto telefonicamente per complimentarsi. “Verrò di persona appena mi inviterete – ha detto il cavaliere – Sei stato bravo, Roberto, a riportarci alla guida di questa regione”.

