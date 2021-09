Con queste parole il sindaco di Milano ha aperto il suo intervento al Youth4Climate, il convegno collegato alla Pre-Cop 26 in scena nel capoluogo lombardo

(LaPresse) “La città di Milano è orgogliosa di ospitare Youth4Climate e vorrei lodare la saggezza del Governo italiano che ha deciso di essere parte di questo viaggio. Perché non siete qui per caso”. Con queste parole il sindaco di Milano Beppe Sala, ha aperto il suo intervento al Youth4Climate, il convegno collegato alla Pre-Cop 26 in scena nel capoluogo lombardo. “I giovani sono e continueranno ad essere una forza trainante del processo di sensibilizzazione verso i cambiamenti climatici. Avete prepotentemente chiesto la nostra attenzione sulla necessità di tutelare il pianeta e salvaguardare noi e le prossime generazioni”, ha continuato Sala che ha poi aggiunto: “Ci serve la vostra energia a tutti i livelli per supportare queste iniziative”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata