Il leader della Lega parla della banca di Siena: "Vogliamo capire se qualcuno vuole svenderla"

(LaPresse) Matteo Salvini si dice preoccupato della sorte della Banca Montepaschi e avverte: “Siena sta vivendo un momento scandaloso, convocheremo l’ex ministro Padoan in Parlamento perché vogliamo capire se qualcuno vuole svendere la banca più antica del mondo”, le parole del leader della Lega a margine di un evento elettorale a Roma. “Noi abbiamo scoperto il 29 luglio che c’era una trattativa a spese degli italiani: Unicredit verrebbe pagata 10 miliardi per comprare una banca”, continua il segretario del Carroccio. “A questo punto me la compro io e mi accontento di 8 miliardi”, ironizza Salvini.

