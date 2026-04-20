Usa: esplosione in casa in Pennsylvania, muoiono una donna e i suoi 6 figli

Una donna e sei bambini sono morti in un’esplosione in una casa in Pennsylvania centrale, negli Stati Uniti. I vigili del fuoco, intervenuti ieri mattina in seguito alla segnalazione di un’esplosione e di un incendio in un’abitazione a Lamar Township, nella contea di Clinton, vicino a Mill Hall, hanno confermato che sette persone erano rimaste intrappolate nella casa, ma non sono riusciti a perlustrare l’edificio, a causa delle fiamme scaturito dall’esplosione.

Le vittime sono Sarah Stolzfus, 34 anni, i suoi quattro figli di 11, 10, 5 e 3 anni e due figlie di 8 e 6 anni. Le cause dell’esplosione sono ancora sotto indagine: le autorità ipotizzano una fuga di propano, un gas usato principalmente come combustibile e come mezzo refrigerante.