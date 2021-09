"Il futuro è nostro e ce lo stiamo riprendendo", spiegano i manifestanti che attaccano le istituzioni

(LaPresse) Primo giorno di scuola, prima protesta della Rete degli Studenti medi che lunedì mattina si è dato appuntamento davanti al ministero dell’Istruzione. Un appuntamento simbolico per sottolineare le carenze di questa “ripartenza”: “Siamo qui per denunciare la mancanza di interventi sui trasporti, sulle classi pollaio ma anche per gridare alle istituzioni che per noi non si riparte da zero – spiegano i ragazzi – Nuovi programmi, assistenza psicologica agli studenti, attenzione all’ambiente. Questi i temi che vogliamo portare all’attenzione e su cui inauguriamo un autunno di lotta”.

