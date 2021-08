Ad Atene evacuazioni: denso fumo sulla capitale

L’emergenza incendi nel Mediterraneo non accenna a diminuire. Migliaia di persone sono state evacuate dalle loro abitazioni ad Atene per via del denso fumo che ha raggiunto la capitale greca, dopo un incendio che ha distrutto case, aziende, fattorie e boschi. I soccorsi hanno creato un numero d’emergenza per chi avverte problemi respiratori. Intanto oggi i battelli hanno evacuato oltre mille persone dall’isola di Evia. Il bilancio delle vittime è di almeno 8 morti. Un vigile del fuoco è morto ad Atene mentre 20 persone sono rimaste ferite in tutto il Paese. Anche in Turchia la situazione incendi non è ancora rientrata, complice il forte caldo.

