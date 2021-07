Il caldo torrido non aiuta i vigili del fuoco

(LaPresse) Emergenza incendi in Sicilia dove decine di roghi, alimentati dal caldo torrido che ha colpito il Sud Italia, stanno mettendo a dura prova l’isola: da Palermo a Catania, da Noto a Enna, fino al Messinese. Distrutto uno stabilimento balneare, case evacuate, centinaia gli sfollati. Decine gli interventi dei vigili del fuoco sia nelle zone montane che in quelle balneari, sotto assedio dalle fiamme spesso anche di matrice dolosa. Ieri a Catania 150 persone bloccate dagli incendi sono state messe in salvo dai mezzi e dal personale della Capitaneria di porto.

#Incendiboschivi, nelle ultime 24 ore svolti dai #vigilidelfuoco oltre 800 interventi: 250 in Sicilia, 130 in Puglia e Calabria, 90 nel Lazio e 70 in Campania. Prosegue il lavoro delle squadre a Catania, a Palermo e nel siracusano (nelle foto) [#31luglio 8:30] pic.twitter.com/0gJdNfHaVI — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) July 31, 2021

