Sri Lanka, incendio in una casa di cura fa vittime e feriti: le immagini dei soccorsi

Un incendio divampato in una casa di cura nella parte occidentale dello Sri Lanka ha causato la morte di almeno 12 ospiti e il ferimento di altri otto, secondo quanto riferito dalla polizia. L’incendio è scoppiato nella tarda serata di mercoledì nella struttura situata nella città di Anguruwatota. La televisione locale ha mostrato immagini dei vigili del fuoco, della polizia e degli ospiti mentre cercavano di domare le fiamme. Le persone salvate sono state aiutate da poliziotti e soldati a salire sugli autobus diretti verso un luogo sicuro. Sono stati salvati 51 ospiti, ha riferito la polizia, aggiungendo che nella struttura erano ospitate anche persone affette da malattie mentali. Il direttore della casa di cura è stato arrestato con l’accusa di omicidio colposo per negligenza ed è in corso un’indagine.