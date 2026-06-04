Milano, Piantedosi: "Calano i reati ma cala anche l'età di chi li commette"

“Milano sicuramente è una città che soffre di alcuni problemi specifici, che manifesta ciclicamente, periodicamente, degli eventi, delle situazioni molto importanti, molto critiche, ma non si può prescindere da una valutazione complessiva di una città che vede calare enormemente statisticamente la commissione di reati, anche su voci molto importanti”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, a margine del Comitato per l’ordine e la sicurezza in Prefettura a Milano. “È successo l’anno scorso, sul 2024, i primi cinque mesi di quest’anno sembrano confermare questa tendenza. Calano i reati, ma cala anche l’età di coloro che li commettono, c’è sempre una maggiore incidenza di commissione di reati di persone che hanno un’età minore rispetto al passato. Città più sicura? Questa è un’affermazione impegnativa. È una città in cui la sicurezza viene perseguita con professionalità e competenza da tutti gli attori istituzionali, questo sicuramente. La sicurezza poi è data da tanti fattori, anche quella che è l’aspirazione alla sicurezza, il fabbisogno di sicurezza che i cittadini esprimono, anche ricercando sempre una fiducia maggiore nelle forze dell’ordine. Su questo sicuramente ci sono istituzioni importanti, molto professionali, qui abbiamo i migliori tra le risorse che le forze di polizia possono destinare a livello nazionale, perché Milano è in cima alle attenzioni del governo nazionale, perché è una città molto importante”.