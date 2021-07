Le fiamme divampate giovedì sera tra Piana degli Albanesi ed Altofonte

(LaPresse) Sono stati oltre 800 gli interventi per spegnere incendi boschivi effettuati dai vigili del fuoco al Centro-Sud nelle ultime 24 ore: 250 solo in Sicilia, 130 in Puglia e Calabria, 90 nel Lazio e 70 in Campania. Le operazioni delle squadre proseguono anche sabato mattina a Catania, Palermo e nel Siracusano. Nei video pubblicati dai Vigili del fuoco il rogo che da giovedì sera ha interessato una vasta area compresa tra Piana degli Abanesi e Altofonte, nel Palermitano.

#Incendiboschivi, nelle ultime 24 ore svolti dai #vigilidelfuoco oltre 800 interventi: 250 in Sicilia, 130 in Puglia e Calabria, 90 nel Lazio e 70 in Campania. Prosegue il lavoro delle squadre a Catania, a Palermo e nel siracusano (nelle foto) [#31luglio 8:30] pic.twitter.com/0gJdNfHaVI — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) July 31, 2021

