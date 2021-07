18mila piante sequestrate e distrutte

(LaPresse) I Carabinieri della Stazione di Pompei hanno rinvenuto e sequestrato un’estesa coltivazione di marijuana, illecitamente avviata in un fondo demaniale, attualmente acquisito dal Parco Archeologico di Pompei. Le indagini partite dall’intenso e inconfondibile odore di marijuana presente in un’area di 2 mila metri quadrrati. Grazie anche all’ausilio di droni, i militari hanno accertato la presenza di una fiorente coltivazione. Sequestrate 18.000 piante di marijuana, sottratte al mercato illecito degli stupefacenti, per complessive 9 tonnellate di peso oltre a materiale per la coltivazione e il confezionamento.

