Pesi, allenamenti ma anche aikido nel verde della capitale argentina

(LaPresse) – La seconda ondata di Covid in Argentina si fa ancora sentire e nel paese sudamericano sono ancora in vigore diverse restrizioni. Con le palestre ancora chiuse i parchi di Buenos Aires diventano teatro di corsa, pesi, allenamenti ma anche discipline come aikido, un’arte marziale giapponese praticata con bastoni, e kizomba, uno stile di danza nato in Angola e a Capo Verde. Gli adepti di queste discipline si allenano al Parco Palermo, nell’omonimo elegante quartiere di Buenos Aires.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata