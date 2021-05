Il vicepresidente della Commissione: Ricevuti 14 piani, un buon risultato

Arriveranno a luglio i primi fondi dell’Unione Europea nell’ambito del Recovery Fund. Lo ha annunciato, durante un’audizione in Parlamento europeo, Valdis Dombrovskis: “Se tutto funziona secondo i piani, la commisisone ha due mesi per la valutazione dei piani, cercheremo di essere pronti per una prima valutazione entro la fine di giugno, bisogna vedere se si potranno accelerare le erogazione dei fondi, i primi esborsi presumibilmente arriveranno a luglio”, e la seconda erogazione “entro fine anno” ha detto il vice presidente della Commissione europea. “Entro fine anno gran parte degli Stati membri potranno ricevere i fondi” ha aggiunto Dombrovskis.

“Abbiamo ricevuto 14 piani, fra cui Italia “è un buon risultato, fine aprile non era scadenza rigorosa. Per alcuni Stati ci vuole più tempo. In linea generale e’ stato trovato equilibrio fra riforme e investimenti e inclusione sociale forte” ha detto il vice presidente della Commissione europea. “Ribadisco l’appello agli Stati membri affinche quelli che non hanno ancora ratificato la decisione sull’aumento delle risorse proprie nel Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 per il recovery fund lo facciano entro il primo giugno” ha poi sottolineato Dombrovskis.

ECONOMIA RIPARTE NELLA SECONDA META’ DELL’ANNO

“Ci aspettiamo che l’economia riparta nella seconda metà dell’anno. Siamo pronti”. Così il vice presidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, durante un’audizione in Parlamento europeo “Siamo soddisfatti su gran parte dei piani” del Recovery fund “presentati sinora. Ma si deve continuare a lavora anche per questi piani. Vanno esborsati i soldi quando gli obiettivi sono raggiunti” ha precisato.

