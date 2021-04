LIKE tutto ciò che ci piace

Sabato 1 maggio la nuova puntata su La7. Tra gli ospiti Ludovica Martino e Stefano Boeri

Sabato 1 maggio alle 12.50 su La7 nuovo appuntamento con ‘’Like Tutto ciò che piace’’, il magazine che ogni settimana anticipa le tendenze dal mondo del lifestyle con interviste inedite e con le imperdibili rubriche di informazione e intrattenimento su moda, food, tecnologia, design, arte, viaggi, bellezza e cultura.

In apertura Michael Kors riaccende per una sera le luci di Broadway in una sfilata che è anche una lettera d’amore per la città dove 40 anni fa ha fondato il suo impero della moda. E ancora visioni estetiche ultrapop al Savoy di Londra per i 100 anni di Gucci con Aria, il video show di Alessandro Michele con Floria Sigismondi in collaborazione con Demna Gvasalia di Balenciaga.

Nel corso della puntata spazio Beauty con la giovane attrice romana Ludovica Martino, protagonista della prima stagione di Skam Italia, beauty ambassador di Armani sul set del settimanale F. Spazio poi all’intervista a Stefano Boeri, architetto di fama internazionale, sulla città del futuro e sui cambiamenti degli spazi post pandemia con un futuro sempre più sostenibile che metta al centro l’esperienza umana.

In conclusione, Mercedes-Benz presenta l’ammiraglia elettrica EQS. Lusso sostenibile: un concentrato hi-tech per la nuova EQS che batte ogni record di efficienza aerodinamica. Alta velocità in assoluto silenzio, trazione integrale e fino a 770 km di autonomia in elettrico.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata