Si discute la mozione di FdI. Monito di Draghi alla Lega

Oggi al Senato si vota la mozione di sfiducia nei confronti di Roberto Speranza presentata da Fratelli d’Italia e dai dissidenti Cinque Stelle confluiti nel Gruppo Misto. Secondo questi parlamentari, il ministro della Salute dovrebbe dimettersi. Anche Matteo Salvini da tempo attacca Speranza, ma fa sapere che la Lega non voterà la mozione. Il premier Mario Draghi ha invitato il Carroccio a non superare il limite e a restare leale con tutto l’esecutivo, mentre Speranza tira dritto e dichiara: “Non mi faccio condizionare”. L’esame della mozione al via alle 9.30 a Palazzo Madama.

