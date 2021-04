Matteo Salvini su Sileri e Speranza

Il segretario della Lega: "Serve commissione d'inchiesta su piano pandemico"

(LaPresse) “Voglio fare una chiaccherata con il sottosegretario Sileri. Persona che stimo e di cui ho grande fiducia. Con lui voglio capire come ha vissuto, come ha lavorato e come sta lavorando con il ministro Speranza. Mi affiderò anche alle sue parole”. Così il segretario della Lega Matteo Salvini, uscendo dal Senato. “A me interessa che il Parlamento voti una commissioni d’inchiesta sul piano pandemico, mi interessa per sapere se qualcuno ha sbagliato qualcosa e se gli italiani sono morti perchè qualcuno ha sbagliato qualcosa” ha aggiunto.

