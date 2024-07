Milano, 5 lug. (LaPresse) – “Il nostro Paese ha votato in maniera decisa per il cambiamento, per il rinnovamento nazionale e per il ritorno della politica per il servizio pubblico”. Così il leader laburista Keir Starmer dopo la vittoria elettorale di ieri, prendendo per la prima volta la parola davanti al numero 10 di Downing Street dopo la nomina a primo ministro. “Quando il divario fra sacrifici delle persone e servizi che ricevono dai politici diventa di questa dimensione, questo porta a una stanchezza nel cuore di una nazione, un sentir esaurire le speranze, lo spirito, le convinzioni di un futuro migliore”, ha detto Starmer, parlando di “bisogno di andare avanti insieme”. “Questa ferita, questa mancanza di fiducia, può essere sanata solo da azioni, non da parole, questo lo so, però possiamo iniziare oggi con il riconoscimento semplice che il servizio pubblico rappresenta un privilegio e il nostro governo deve trattare ogni singola persona con rispetto”, ha aggiunto.

