Milano, 3 lug. (LaPresse) – Lo ‘svuotacarceri’ dovrebbe approdare oggi in Consiglio dei ministri in programma alle 17. Nell’ordine del giorno del pre-Consiglio, convocato per le 11 a Palazzo Chigi, compare al punto 1 lo schema di decreto legge ‘Misure urgenti in materia penitenziaria, penale e per l’efficienza del processo penale nonché in materia di diritto ed esecuzione civile’ (Presidenza-Giustizia).

