Milano, 21 giu. (LaPresse) – “Cinque persone sono morte e 44 persone sono rimaste ferite, di cui 10 in modo grave”, negli incendi che si sono verificati in diversi villaggi della Turchia sud-orientale. “Tre persone hanno perso la vita a Diyarbakir e due a Mardin”, ha scritto in un post su X il ministro della Salute turco, Fahrettin Koca.

