Milano, 21 giu. (LaPresse) – “BWT Alpine F1 Team annuncia Flavio Briatore come consigliere esecutivo”. Lo si legge in un post su X del team di Formula 1 con sede a Enstone, in Inghilterra. “Il BWT Alpine F1 Team può confermare che Flavio Briatore è stato nominato dal Ceo del Gruppo Renault Luca de Meo suo consigliere esecutivo per la Divisione Formula Uno”, specifica il post.

