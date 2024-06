Roma, 20 giu. (LaPresse) – Lutto nel mondo del cinema. È morto a 88 anni l’attore Donald Sutherland. L’annuncio è stato dal figlio Kiefer. “Con il cuore pesante – scrive l’attore in un post su X -, annuncio che mio padre, Donald Sutherland, è morto. Personalmente lo ritengo uno degli attori più importanti della storia del cinema. Mai scoraggiato da un ruolo, buono, cattivo o brutto. Amava ciò che faceva e faceva ciò che amava, e non si può mai chiedere di più. Una vita ben vissuta”, si legge nel post a commento di una foto, in bianco e nero, che lo ritrae bambino accanto al padre.

