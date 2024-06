Boston (Usa), 18 giu. (LaPresse/AP) – Jayson Tatum ha messo a segno 31 punti, 11 assist e otto rimbalzi mentre i Celtics hanno superato i Dallas Mavericks per 106-88 conquistando il 18esimo campionato della franchigia, rompendo il pareggio con i Los Angeles Lakers per il maggior numero di vittorie nella storia del campionato. Boston si è guadagnata il suo ultimo titolo nel 16esimo anniversario dell’alzata del suo ultimo Larry O’Brien Trophy nel 2008. Si tratta del 13esimo campionato vinto in questo secolo da una delle 4 grandi società sportive professionistiche della città. Jaylen Brown ha aggiunto 21 punti. Jrue Holiday ha chiuso con 15 punti e 11 rimbalzi. Luka Doncic ha chiuso con 28 punti e 12 rimbalzi per Dallas, che non è riuscito ad estendere la serie dopo aver evitato una vittoria con 38 punti in Gara 4.

