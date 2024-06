Roma, 14 giu. (LaPresse) – Le ultime proposte di Vladimir Putin per una soluzione del conflitto in Ucraina “sono ultimatum, non diversi da quelli di prima. Vediamo una rinascita del nazismo, una nuova ondata di questo nazismo, perché si tratta del nazismo russo”. Così il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, a Skytg24. “Tutto quello che” Putin “dichiara di dare loro una parte dei nostri territori, che hanno occupato, e anche altri non occupati” sono gli “stessi messaggi che mandava Hitler quando diceva ‘datemi una parte della Repubblica Ceca e finisce così’ e poi ‘datemi una parte della Polonia” cui è seguita “l’occupazione di tutta l’Europa”, ha proseguito Zelensky.

