Milano, 14 giu. (LaPresse) – Nell’incendio divampato nel pomeriggio in una autofficina in via Fra Galgario 8 zona Gambara è morta una intera famiglia. Le vittime sono Silvano Tollardo, 67 anni, la moglie Carolina De Luca, 63 anni e il figlio della coppia Antonio Tollardo, 34 anni. I tre sono stati recuperati all’interno del loro appartamento al terzo piano del palazzo evacuato perché interessato dalle fiamme scoppiate nell’autofficina.

