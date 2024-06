Roma, 12 giu. (LaPresse) – Oggi, durante l’udienza davanti alla Corte distrettuale di Islamabad, Nazia Shaheen, la mamma di Saman Abbas arrestata il 31 maggio in Pakistan, ha prestato il proprio consenso all’estradizione e non ha fatto istanza di essere rilasciata con cauzione. La donna era latitante dopo essere stata condannata all’ergastolo dal tribunale di Reggio Emilia per l’omicidio della figlia Saman, avvenuto nel maggio 2021 a Novellara.

