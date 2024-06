Milano, 10 giu. (LaPresse) – La France Insoumise (LFI), gli ecologisti (Eelv), il Partito socialista (Ps) e il Partito comunista (Pc) hanno annunciato di aver raggiunto un accordo in vista delle legislative in Francia. I quattro partiti della gauche presenteranno candidature uniche in tutte le circoscrizioni al primo turno del 30 giugno, lanciando l’appello per la creazione di un “nuovo Fronte popolare”.

