Berlino (Germania), 10 giu. (LaPresse) – Il risultato alle europee “è stato negativo per tutti e tre i partiti di governo. Ora nessuno può semplicemente tornare agli affari di sempre, ma è anche importante continuare a fare il nostro lavoro. Il fatto che il nostro Paese stia diventando moderno, che stia facendo progressi e, tra l’altro, che ci stiamo preparando al fatto che l’approvazione continuerà a crescere, in modo da poter sottoporre i risultati di questo lavoro al voto alle prossime elezioni generali e avere la fiducia dei cittadini per il nostro lavoro, questo deve essere ora il punto di riferimento per tutti per fare uno sforzo e risolvere i compiti che abbiamo di fronte”. Lo ha detto il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, commentando i risultati delle elezioni europee durante una conferenza stampa in occasione di un incontro con il presidente cileno a Berlino. Scholz ha poi affermato che i numerosi voti a favore dei partiti populisti di destra dovrebbero essere motivo di preoccupazione. “Il compito è quello di respingerli”, ha commentato il cancelliere tedesco.

