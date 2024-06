Roma, 10 giu. (LaPresse) – “Un grande ringraziamento a tutte le persone che ci hanno dato fiducia a chi ce l’ha ridata, a chi per prima volta ha votato per noi. Se le proiezioni saranno confermate è un risultato per noi straordinario, siamo il partito che cresce di più dalle politiche, la distanza da FdI si restringe”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein commentando dal Nazareno i primi dati delle elezioni europee.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata