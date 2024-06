Roma, 10 giu. (LaPresse) – “Abbiamo 5 punti in più rispetto alla Politiche, 2 in più dalle scorse Europee. Siamo in termini di voti assoluti, insieme ad Avs a cui vanno i nostri complimenti, i soli a crescere. Questo vuol dire che accorciamo la distanza da Giorgia Meloni. Erano due milioni di voti alle Politiche, ora è un milione di voti. Il messaggio è chiaro: ‘Meloni stiamo arrivando'”. Così la segretaria Pd Elly Schlein nel corso di una conferenza stampa al Nazareno.

