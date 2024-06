Milano, 10 giu. (LaPresse) – “Se Roberto Vannacci si avvicina al mezzo milione di preferenze, vuol dire che il tratto di strada che faremo insieme è approvato da elettori leghisti e non leghisti. I voti” per lui “sono una risposta del voto del popolo”. Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, commentando i risultati delle Europee nella sede di via Bellerio a Milano.

