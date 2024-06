Francoforte (Germania), 10 giu. (LaPresse) – Il governo tedesco ha respinto le richieste dell’opposizione per nuove elezioni. “Non si è mai pensato che in Germania si sarebbero svolte nuove elezioni”, ha detto oggi a Berlino il portavoce del governo di Olaf Scholz, Steffen Hebestreit. “La data delle elezioni è prevista per l’autunno del prossimo anno e la stiamo pianificando in questo modo”, ha spiegato Hebestreit, ammettendo che negli ultimi anni il conflitto all’interno della coalizione di governo ha causato dei problemi. Allo stesso tempo, la controversia è stata spesso condotta “in modo molto trasparente”. Tuttavia, i risultati verranno valutati solo alla fine dei quattro anni di legislatura, ha detto ancora il portavoce di Scholz: “Gli elettori dicono ancora una volta la loro ed è così che è concepita la politica e questo governo sta facendo del suo meglio per attuare le importanti decisioni in sospeso”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata