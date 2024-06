Milano, 10 giu. (LaPresse) – Resta stabile in testa come primo partito Fratelli d’Italia: secondo la quarta proiezione del Consorzio Opinio Italia per la Rai è al 28,9%. Segue il Partito democratico con il 24,5%; il Movimento 5 Stelle è all’10,5%.

