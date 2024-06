Milano, 10 giu. (LaPresse) – Filippo Tortu ha vinto la medaglia d’argento nei 200 metri agli Europei di atletica leggera di Roma. L’azzurro ha chiuso con il tempo di 20″41. Oro allo svizzero Timothè Mumenthaler in 20″28, bronzo per l’altro elvetico William Reais (20″47). Fausto Desalu chiude in quinta posizione con il tempo di 20″59.

