Milano, 9 giu. (LaPresse) – Il ministro della Sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben Gvir ha chiesto ufficialmente di entrare a far parte del gabinetto di guerra israeliano, dopo le dimissioni di Benny Gantz. “Ora, alla luce delle dimissioni di Gantz, ho chiesto al Primo Ministro di entrare a far parte del gabinetto di guerra”, fa sapere Gvir in un post sul social X. “È giunto il momento di prendere decisioni coraggiose, ottenere una vera deterrenza e portare sicurezza ai residenti del sud, del nord e di Israele nel suo insieme”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata