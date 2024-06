Roma, 8 giu. (LaPresse) – Il ministro del Gabinetto di guerra israeliano Benny Gantz ha cancellato il suo discorso previsto per questa sera, nel quale secondo le attese avrebbe dovuto annunciare la decisione di ritirare l’appoggio del suo partito al governo di unità nazionale. Lo rende noto Times of Israel. L’annuncio arriva dopo il successo dell’operazione delle Forze di difesa israeliane per liberare quattro ostaggi nella Striscia di Gaza.

