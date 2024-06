Milano, 6 giu. (LaPresse/AP) – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha ammesso di essere “preoccupato” dal comportamento del presidente russo Vladimir Putin e lo ha definito “un dittatore”. Biden ha risposto alle minacce lanciate da Putin insistendo sul fatto che Washington ha imposto restrizioni su come l’Ucraina possa utilizzare le armi fornite dagli americani all’interno della Russia. “Non stiamo parlando di dare all’Ucraina armi per colpire Mosca, per colpire il Cremlino”, ha detto Biden alla Abc News durante un’intervista andata in onda oggi. L’Ucraina ha ricevuto l’autorizzazione a usare le armi “appena oltre il confine, dove stanno ricevendo un fuoco significativo da armi convenzionali usate dai russi per entrare in Ucraina e uccidere gli ucraini”, ha aggiunto.

