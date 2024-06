Colleville-sur-Mer (Francia), 6 giu. (LaPresse/AP) – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha celebrato l’80° anniversario del D-Day affermando che “non ci tireremo indietro” dalla difesa dell’Ucraina e non permetteremo alla Russia di minacciare l’Europa. “Arrendersi ai prepotenti, inchinarsi ai dittatori, è semplicemente impensabile”, ha detto durante una cerimonia al cimitero americano in Normandia, “se lo facessimo, significherebbe dimenticare ciò che è accaduto su queste spiagge consacrate”. Il D-Day è stato il più grande assalto anfibio della storia e Biden lo ha definito una “potente illustrazione di come le alleanze, le vere alleanze, ci rendono più forti”. Ha aggiunto che questa è “una lezione che prego noi americani di non dimenticare mai”.

