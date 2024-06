Roma, 4 giu. (LaPresse) – “Dall’inizio di questa giornata, le nostre forze missilistiche hanno attaccato con successo un passaggio per traghetti nella Crimea temporaneamente occupata e un terminal petrolifero nel Krai di Krasnodar” in Russia. Lo scrive lo stato maggiore delle forze armate ucraine, in un aggiornamento citato da Rbc Ucraina su Telegram.

