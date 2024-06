Roma, 4 giu. (LaPresse) – La Nato ha due o tre anni per prepararsi ad un attacco russo contro l’Alleanza. Lo ha detto il generale Eirik Kristoffersen, capo della Difesa norvegese. Lo riporta il Telegraph. “Ci vorrà del tempo, il che ci dà una finestra ora per i prossimi due o tre anni per ricostruire le nostre forze e le nostre scorte mentre sostieniamo l’Ucraina”, ha affermato. Le stime di Kristoffersen su un possibile attacco russo contro la Nato sono inferiori rispetto a quelle della Difesa tedesca secondo cui Mosca potrebbe colpire entro cinque-otto anni.

