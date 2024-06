Milano, 4 giu. (LaPresse) – “Non può essere che la nostra terra venga presidiata e che ci sia la pace in Libano: dobbiamo bruciare tutte le roccaforti di Hezbollah, distruggerle. Guerra!”. Lo ha detto il ministro israeliano per la Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir in un video pubblicato sul social X.

